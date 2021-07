Am Donnerstag sind fünf hochwertige Gerätewagen an die Wasserretter aus dem Wartburgkreis, dem Landkreis Greiz, dem Saale-Orla-Kreis, aus Jena und dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt übergeben worden. Im Weimarer Land ist ein neues Fahrzeug bereits seit einer Woche im Einsatz. In den rund 190.000 Euro teuren Wagen haben vier Wasserretter mit kompletter Ausrüstung Platz. Die Kosten hat das Land übernommen.

Säge, Spaten, Astschere und mehr an Bord: Blick in den Laderaum eines der neuen Fahrzeuge. Jedes kostet rund 190.000 Euro.

Säge, Spaten, Astschere und mehr an Bord: Blick in den Laderaum eines der neuen Fahrzeuge. Jedes kostet rund 190.000 Euro.

Säge, Spaten, Astschere und mehr an Bord: Blick in den Laderaum eines der neuen Fahrzeuge. Jedes kostet rund 190.000 Euro. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Bei der DRK-Wasserwacht Thüringen sind mehr als 1.200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schwimmbädern, an Flüssen und Seen im Einsatz. Ihre Aufgabe ist die Rettung von Personen am, auf und im Wasser.