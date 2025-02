Was in Sachsen schon länger möglich ist, soll nun in den Thüringer Bildungsalltag einziehen. Das plant der zuständige Minister Christian Tischner von der CDU und schaut dabei nicht nur auf den Lehrermangel: "Das soll nicht das Allheilmittel werden, aber es gibt oftmals Anfragen an das Ministerium, wo ein Gymnasiallehrer an eine Grundschule wechseln will."