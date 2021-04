Wegen Corona-Pandemie Hunderte Kinder werden in Thüringen ohne Untersuchung eingeschult

Laut einer Umfrage von MDR THÜRINGEN in den Gesundheitsämtern im Freistaat gehen zahlreiche Amtsärztinnen und Amtsärzte derzeit nicht davon aus, bis Ende Juli alle Kinder untersucht zu haben. Im Saale-Orla-Kreis und auch im Landkreis Gotha werden zudem nur die Kinder untersucht, die einen erhöhten Förderbedarf haben, im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden oder die 2021 vorzeitig in die Schule kommen sollen. Die restlichen Kinder werden nicht ärztlich untersucht.

Wie der Sprecher des Saale-Orla-Kreises mitteilte, würden die so genannten Schuleingangsuntersuchungen einen hohen Besucherverkehr bedeuten. Kontakte könnten nicht immer zwingend vermieden werden. Auch sei die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis sehr hoch. Durch die Schuleingangsuntersuchungen steige das Risiko, dass "kaum zu entbehrende Arbeitskräfte durch Quarantäne oder gar Covid-19-Erkrankungen ausfallen könnten", so der Sprecher. Auch im Landkreis Gotha können wegen der derzeitigen Pandemielage nicht mehr als die notwendigen Untersuchungen geleistet werden.

Laut dem Thüringer Gesundheitsministerium müssen bis Mitte Mai alle Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Rücksteller aus dem vergangenem Jahr und Kinder, die vorzeitig eingeschult werden sollen, von einem Amtsarzt bzw. einer Amtsärztin begutachtet werden. Bis zum 23. Juli sollen dann die restlichen Kinder folgen. Derzeit gehen aber die Gesundheitsämter etwa in Erfurt, Eichsfeld, Saale-Holzland-Kreis und Gera nicht davon aus, diesen Zeitplan halten zu können. Wie eine Sprecherin des Landkreises Sonneberg MDR THÜRINGEN mitteilte, rechnen die Mitarbeiter des dortigen Gesundheitsamtes auch 2021 damit, bis in den Herbst hinein Erstklässler untersuchen zu müssen. Allerdings befürchten sie, dass dies für einige Kinder zu spät sei.

In Thüringen kommen in diesem Jahr etwa 17.000 Kinder in die erste Klasse. Diese müssen vor dem Besuch der Schule von einer Amtsärztin bzw. einem Amtsärztin begutachtet werden. In der Schuleingangsuntersuchung wird festgestellt, ob das Kind für den Besuch der ersten Klasse geeignet ist, erhöhten Förderbedarf benötigt oder gar zurückgestellt werden muss. Normalerweise sind die Untersuchungen spätestens Ende Mai zu Ende.