"Wenn es bis April gehen sollte, dann kann ich sagen, ich beantrage Hartz IV", erklärte Günther Wölk, Inhaber der Tanzgalerie Suhl im Januar. Nun ist es April. Statt Hartz IV hat sich Wölk für einen Kredit entschieden. Insgesamt 20.000 Euro hat er sich geliehen, zum Teil von der Bank, zum Teil bei Freunden. Mit dem Geld kann er zumindest bis Sommer durchhalten, so der Plan.

Durchhalten sei die Devise, mit 61 Jahren habe Wölk kaum noch Alternativen. Die Frührente würde bei Weitem nicht reichen, ein Berufswechsel komme in seinem Alter nicht mehr infrage. Seit seinem 17. Lebensjahr tanzt Günther Wölk, zu DDR-Zeiten auch für das Fernsehballett. 2003 gründete er die Tanzgalerie in Suhl. Die Situation jetzt erlebt er wie die Wende, als er ebenfalls vor dem Nichts stand.

Das Tanzhaus in Jena ist im 30. Jahr. Die Jubiläumsfeier ist allerdings ausgefallen, wie vieles 2021. Die Leiterin des Vereins, Rena Fritsch, arbeitet inzwischen halbtags als Kindergärtnerin. Für ihre halbe Stelle im Tanzhaus bekommt der Verein Kurzarbeitergeld. So kann sich Fritsch über Wasser halten. Ihre Tanzkurse in den Grundschulen kann sie seit Monaten nicht anbieten und auch der Tanzsaal im Jenaer Osten steht seit einem halben Jahr leer. 150 Kinder tanzten hier wöchentlich vor der Pandemie, ungefähr die Hälfte hat den Mitgliedsvertrag inzwischen gekündigt.