Mit ihr haben wir schon vieles durchlebt: Wir können in Zeiten von Pandemie, Energiekrise und nun sogar während eines schrecklichen Krieges in Europa auf sie bauen.

Das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer bewegt uns. Genau wie das Schicksal so vieler Menschen im Iran und so vielen anderen Ländern.

Ja, ich weiß, auch aus eigenem Erleben: Wir suchen gerade in diesen Tagen nach friedlichen Botschaften, nach ein bisschen mehr Freude und ein paar Tagen ohne Sorgen. Dennoch, gerade in dieser Zeit liegt die größte Dankbarkeit für den eigenen Frieden, in den Gedanken an andere, in Hilfe und Unterstützung für diejenigen, die sie brauchen.