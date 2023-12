Viele von ihnen schauen gerade jetzt auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Ein Jahr voller Ereignisse, ein Jahr voller Veränderungen, ein Jahr, in dem wieder Freud und Leid so dicht beieinander lagen, im Privaten, wie auch in der Welt.

Gerade in der Vorweihnachtszeit erinnern wir uns daran, was das Leben so reich macht. Es sind die Treffen auf dem Weihnachtsmarkt, oder die Vorfreude, wenn man Geschenke einkauft und die Heimatorte in besonderem Licht, ganz anders als sonst strahlen.