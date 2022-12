Wirtschaft Käuferandrang an Heiligabend bleibt in Thüringen aus

Hauptinhalt

Wenige Menschen sind in Thüringen an Heiligabend auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken gewesen. Vor allem in kleineren Städten war der Andrang klein. Laut Handelsverband steigt der Umsatz in der Woche nach Weihnachten.