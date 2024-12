Im Diakonissenmutterhaus in Eisenach am Karlsplatz findet auch in diesem Jahr ab 18 Uhr die traditionelle Aktion "Heiligabend nicht allein" statt. In der Kapelle erwartet die Gäste ein festliches Abendessen mit Spielen und Überraschungen. Bis 21.30 Uhr können alle gemeinsam den Heiligen Abend verbringen. Anmelden kann sich jeder unter Telefon: 03691 260-0 (Es können ortsübliche Kosten entstehen). Dank eines Fahrdienstes können auch Gehbehinderte an der Veranstaltung teilnehmen.