Gänsebraten und Klöße - das ist das Lieblingsweihnachtsessen der Thüringer. Das Festessen macht aber viel Arbeit und manche Küche sieht danach aus wie ein Schlachtfeld.

Dirk Ellinger schiebt gleich zwei Gänse in den häuslichen Backofen, und das schon am Heiligabend. Ellinger ist Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Thüringen. Er hat das Kochen von der Pike auf gelernt: "Ich mache das gern, weiß aber, dass andere den Aufwand, die Zeit und auch die mittlerweile sehr hohen Energiekosten scheuen und viele Thüringer gern Weihnachten essen gehen. Die Gäste wollen in die Gastronomie, sie wollen sich an den gedeckten Tisch setzen und sich verwöhnen lassen. Uns freut das natürlich," sagt er.

Die Verunsicherung war groß. Auch deshalb liefen die Vorbuchungen schlecht. Dirk Ellinger Dehoga Thüringen

Rund 5.000 gastronomische Betriebe gibt es in Thüringen. Die meisten bieten Weihnachtsessen an. Deutlich später sei in diesem Jahr allerdings reserviert worden, sagt Ellinger: "Die Verunsicherung war in den Unternehmen im Oktober sehr groß. Wie geht es weiter mit der Energiekrise, was wird es kosten, wie müssen die Preise kalkuliert werden? All das hat die Gastronomen und die Kunden beschäftigt. Deshalb liefen die Vorbuchungen schlecht. Als die Politik dann entschieden hatte, dass es die Energiepreisbremse geben wird, lief das Geschäft an - sowohl bei den betrieblichen Weihnachtsfeiern als auch beim privaten Weihnachtsessen."

Dirk Ellinger vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Thüringen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Gastronomen nicht voll ausgebucht

Gerade zu Weihnachten brummt in der Gastronomie normalerweise der Laden. Allerdings, so räumt auch Ellinger ein, gibt es dieses Jahr noch in dem ein oder anderen Haus freie Plätze. Das habe es zuvor nicht gegeben. Zahlen hat Ellinger nicht - aber einige Gastronomen gäben an, dass sie über Weihnachten nicht alle ausgebucht seien.

So gäbe es im Thüringer Wald noch freie Plätze in Hotels und Pensionen. Die Leute würden immer kurzfristiger buchen und je nach Wetterlage von heute auf morgen entscheiden, ob sie noch verreisen und sich ein paar freie Tage und ein Weihnachtsessen außer Haus gönnen.

Unterschiedliche Traditionen zu Weihnachten

Fragt man die Thüringer, dann entsteht ein kunterbuntes Bild. Da gibt es die, die Spaß daran haben ihr ganz persönliches "perfektes Dinner" zu zaubern. Andere bleiben seit Jahren ihrem Lieblingsrestaurant treu und sorgen dort auch in diesem Jahr für Umsatz. 30 Euro kostet in vielen Häusern die Gänsekeule. Andere Thüringer zieht es hingegen in ein chinesisches oder italienisches Restaurant - weil sich das irgendwann mal so ergeben habe und nun Familientradition sei.