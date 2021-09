Der Schokoladenhersteller Berggold in Pößneck hat beispielsweise seine Produktion für die meisten Weihnachtsartikel abgeschlossen. Seit Ende April stellt der Betrieb unter anderem weihnachtlich verpackte Schokolollis her. Bis Ende Oktober laufen noch Nougat-und Eierlikörzapfen vom Band, sagte Marketingchefin Lisa Schreck MDR THÜRINGEN.

Bei den Markthändlern in Weimar herrscht Unsicherheit, ob es überhaupt Weihnachtsmärkte geben wird. Gemischtwarenhändler Andreas Tlach sagte, er habe deshalb schon jetzt Weihnachtskarten in sein Sortiment aufgenommen. In den nächsten Wochen sollen noch Geschenktüten, kleine Figuren und Engel dazukommen, so Tlach.