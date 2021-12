Ist der richtige Baum gefunden, gekauft, geschlagen oder gesägt, dauert es oft noch ein paar Tage oder sogar Wochen, bis der Baum seinen Bestimmungsort in der Stube findet. In der Zwischenzeit sollte der Baum ohne Netz gelagert werden an einem schattigen windgeschützten Ort, der weder zu kalt noch zu warm ist. Keller und Garage eignen sich ausgezeichnet. Der Stamm sollte außerdem in einem Eimer Wasser stehen.

Der große Auftritt steht bevor. Nun ist es Zeit, zur Säge zu greifen. Am Stammanlauf sollte eine rund zwei Zentimeter starke Scheibe absägt werden, um eine frische Schnittstelle zu schaffen. Anschließend den Baum in einen Ständer mit Bewässerungsmöglichkeit stellen. So nimmt der Baum das im Ständerwasser gelöste Blumenfrisch - zur Not geht auch Zucker - optimal auf. Ein Weihnachtsbaum braucht im Schnitt rund einen halben Liter Wasser am Tag. Also das Gießen nicht vergessen!