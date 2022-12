In Erfurt ist der "Brückenadvent" auf dem Wenigemarkt noch bis Mittwochabend geöffnet. Einen Tag länger bleiben der Mittelalterliche Thomasmarkt neben der Thomaskirche in der Schillerstraße und der Historische Luthermarkt am Anger erhalten, beide schließen am Donnerstagabend. Der Genusspark im Egapark lädt am Freitag letztmalig in diesem Jahr zum Schlendern, Probieren und Genießen ein. Im Hof des "Güldenen Rade" in der Marktstraße ist sogar noch bis Mitte Januar weihnachtliches Treiben angesagt.