Die Glühweinhändler in Erfurt haben in dieser Weihnachtsmarktsaison tausende Becher eingebüßt. Die Gäste hätten sie als Souvenir in Manteltaschen und Rucksäcke gesteckt, statt sie zurückzubringen, heißt es. Während einige Händler auf dem Domplatz noch nicht nachgezählt haben und nur von "vielen" nicht zurückgegebenen Tassen sprechen, schätzt Winzer Günter Waller den Verlust auf mindestens 2.000. Er betreibt seit 34 Jahren einen Glühweinstand in Erfurt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas