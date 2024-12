Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht nach der tödlichen Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg momentan keine konkrete Gefahr für die Märkte in Thüringen. Maier sagte MDR THÜRINGEN am Samstagmorgen, es habe bereits am Freitagabend eine Lagebesprechung mit der Polizei gegeben. Beamte fuhren demnach noch einmal die Weihnachtsmärkte in der Nacht ab, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Es seien auch mehr Polizisten im Einsatz.