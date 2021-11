Thüringen steuert mit immensen Corona-Inzidenzen auf die Vorweihnachtszeit zu - dennoch sind in vielen Kommunen Weihnachtsmärkte geplant. Die meisten Märkte sollen in der vorletzten Novemberwoche öffnen - so in Erfurt, Weimar, Jena, Rudolstadt, Suhl, Gera, Gotha, Meiningen und Nordhausen. Die Märkte in Heiligenstadt und Mühlhausen öffnen erst im Dezember. Abgesagt wurden der Glühweinmarkt in Hildburghausen und Amt Creuzburg.