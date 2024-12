Thüringens größter Weihnachtsmarkt in Erfurt hat am Sonnabend wie gewohnt um 10 Uhr geöffnet. Wie die Stadt Erfurt mitteilte, wird wegen des tödlichen Anschlags in Magdeburg am vorletzten Öffnungstag auf das Bühnenprogramm verzichtet. Dies sei ein Zeichen des Mitgefühls und gelte auch am letzten Tag, dem Sonntag. Am Sonnabend um 15 Uhr finde zudem eine ökumenische Gedenk-Andacht mit Schaustellern, Marktkaufleuten, Mitarbeitern und Gästen statt.