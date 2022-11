Zwei Tage vor dem ersten Advent werden in Thüringen zahlreiche Weihnachtsmärkte eröffnet. Nach zweijähriger Corona-Pause beginnt am Freitagnachmittag in Suhl der traditionelle "Chrisamelmart" - wie immer mit dem Anschnitt des Christstollens. Der wird in Suhl "Chrisamel" genannt, so hat der Markt seinen Namen bekommen.

Vom 25. November bis zum 23. Dezember 2022 liegt ein weihnachtlicher Zauber in der Luft des größten Weihnachtsmarkts in Südthüringen in Suhl. Bildrechte: IMAGO / NBL Bildarchiv