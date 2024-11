Da gibt es beispielsweise die Bergweihnacht in Katzhütte (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) oder Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg), eine Klosterweihnacht in Ichtershausen (Ilm-Kreis), nostalgisches Ambiente in Nordhausen, eine Glühweinmeile in Pößneck (Saale-Orla-Kreis), einen Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) oder den Grottenadvent im Saalfelder Feengrottenpark bis hin zum Weihnachtszauber am Wasserfall in Trusetal (Kreis Schmalkalden-Meiningen).