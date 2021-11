Die Oberbürgermeister von Erfurt, Weimar und Eisenach wollen die Weihnachtsmärkte trotz des Verbots weiterhin geöffnet lassen. Das kündigten Andreas Bausewein (SPD), Peter Kleine (pl) und Katja Wolf (Linke) am Dienstagnachmittag in Erfurt an. Zuvor hatten Bausewein und Kleine bereits rechtliche Schritte erwogen, um gegen die von der Landesregierung beschlossene Schließung der Märkte vorzugehen.

Am Mittwoch soll das Thema zwar noch im Landtag diskutiert werden. Die Entscheidung der Landesregierung ist jedoch unabhängig von einer Zustimmung des Parlaments. Die Weihnachtsmärkte in Erfurt und Weimar waren am Dienstagvormittag eröffnet worden, in Eisenach gab es bereits am Montagabend den Auftakt.