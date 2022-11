Nach Weimar wird auch in Erfurt und Umgebung das Taxifahren teurer. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Mittwoch. Demnach sollen ab 1. Dezember neue Preise gelten. Sie liegen 17 bis 36 Prozent über den bisherigen Tarifen, die 2015 zum letzten Mal angepasst worden waren. Begründet wird die Preiserhöhung mit den gestiegenen Kosten für Personal und Kraftstoff. Alle Taxiunternehmen seien angehört worden und hätten einer Tariferhöhung zugestimmt, hieß es. Am 9. November soll die neue Tarifordnung im Amtsblatt veröffentlicht werden.

In Weimar gibt es künftig einen Tag- und Nachttarif im Grundpreis. Bereits vor dem ersten gefahrenen Kilometer sind dann am Tag 4,40 Euro fällig. Zwischen 22 und 6 Uhr am Morgen sind es 4,60 Euro. Vorher waren es unabhängig von der Uhrzeit vier Euro. Auch die Gebühren pro gefahrenem Kilometer steigen. So kostet der erste gefahrene Kilometer nun 3,85 Euro am Tag und 4,05 Euro in der Nacht, zuvor waren es 3,50 Euro. Zuletzt waren die Taxi-Preise im Dezember 2020 angepasst worden.