Taxifahren ist in mindestens zwei Regionen Thüringens teurer geworden. In Weimar und Umgebung sowie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gelten seit diesem Dienstag neue Tarifordnungen. Die Stadt und der Landkreis reagieren damit auf die derzeitige wirtschaftliche Lage der Taxiunternehmen. Demnach wirken sich steigende Betriebs- und Personalkosten , der höhere Mindestlohn und der Fahrermangel massiv auf die Branche aus.

In Weimar gibt es künftig einen Tag- und Nachttarif im Grundpreis. Bereits vor dem ersten gefahrenen Kilometer sind dann am Tag 4,40 Euro fällig. Zwischen 22 und 6 Uhr am Morgen sind es 4,60 Euro. Vorher waren es unabhängig von der Uhrzeit vier Euro. Auch die Gebühren pro gefahrenem Kilometer steigen. So kostet der erste gefahrene Kilometer nun 3,85 Euro am Tag und 4,05 Euro in der Nacht, zuvor waren es 3,50 Euro. Zuletzt waren die Taxi-Preise im Dezember 2020 angepasst worden.