Das Museum Flohburg in Nordhausen zeigt ab Samstagnachmittag herausragenden Frauen der Stadtgeschichte - von vermeintlichen Hexen, tüchtigen Hebammen oder einer adligen Heiligen.

Im Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg im Eichsfeld gibt es unter dem Titel "Von Heimchen und Rabenmüttern" eine Ausstellung über Frauen im geteilten Deutschland. In Jena gibt es einen Frauentagsbrunch im Frauenzentrum und in Ilmenau öffnet die Ausstellung "Ästhetik der Unvollkommenheit".