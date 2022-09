Weltkindertag Wieder mehr Kinder in Thüringen

Hauptinhalt

In Thüringen ist die Zahl der Kinder in den vergangenen Jahren wieder langsam gestiegen. Zum Ende des Jahres 2021 lebten im Freistaat gut 271.000 Kinder unter 15 Jahren, wie das Landesamt für Statistik anlässlich des Weltkindertags am Dienstag mitteilte.