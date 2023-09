Das Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg bietet auch etwas für Kinder an: Die können erfahren, welche Tiere eigentlich im Grenzgebiet gelebt haben. Scheue Wildschweine zum Beispiel und flinke Braunkehlchen. Wer auf eine kostenlose Entdeckertour von 10 bis 12 Uhr mitgehen möchte, sollte sich besser anmelden (telefonisch unter 036087/97994-2 oder per Mail an lernort@grenzmuseum.de).

Fisch Fritzi Flosse freut sich in ihrem Geheimversteck schon auf Besucher. Okay, zu geheim sollte es nicht sein, sonst kommt keiner. Also verraten wir es: Das Theater Erfurt hat als Spielzeitmotto das Wasser und das Leben im Meer ausgerufen und so findet der Weltkindertag in der Studio.Box am Erfurter Theater auch unter Wasser statt. Geplant ist ein Märchenkonzert, bei dem es um einen kleinen Fisch geht, der Hilfe von den Konzertbesuchern braucht. (14, 15:30 Uhr am Weltkindertag und nochmal am 22. September 9 und 10:30 Uhr in der Studio.Box)