In Lichtenhain dürfen alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre am 20. September kostenfrei mit der Thüringer Bergbahn fahren. Die Bergbahn ist von 6:30 bis 20 Uhr unterwegs. Außerdem öffnet die Bergbahn ihr Erlebnismuseum Maschinarium an der Bergstation in Lichtenhain. Neugierige können dort einen exklusiven Blick in das Herzstück der Bergbahn werfen. In dem Maschinenhaus befindet sich die Antriebsanlage mit den Treibscheiben, den Motoren und Bremsen.