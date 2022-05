In Thüringens Forst ist derzeit ein Spaziergang ohne größere Sorge vor dem Eichenprozessionsspinner möglich. "Unsere Waldschutzexperten haben momentan keine Hinweise auf größere Kalamitäten", sagte Horst Sproßmann, Sprecher des Landesbetriebs Thüringenforst, am Montag in Erfurt.