Die Zahl der jungen Erwachsenen in Thüringen hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert. Von 2000 bis 2020 sei die Zahl der 15- bis unter 25-Jährigen um 46,4 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit. Damit schrumpfte diese Gruppe in dem Zeitraum weitaus schneller als die Thüringer Gesamtbevölkerung (-12,8 Prozent).

Sind in Thüringen deutlich weniger geworden: junge Erwachsene (Symbolbild) Bildrechte: colourbox