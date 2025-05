Teils, teils. Die zentrale Ursache ist tatsächlich ein Phänomen, was wir überall in Ostdeutschland sehen: Das ist das "demografische Echo". Wir meinen damit die schwach besetzten Jahrgänge von Anfang und Mitte der 90er Jahre. Die sind jetzt in der heißen Familiengründungsphase - also so um die 30 - und gerade dabei, ihre Familie zu gründen. Und von diesen Jahrgängen fehlen heute die Kinder.