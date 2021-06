Thüringer Gemeinden haben im vorigen Jahr im Schnitt 44 Euro Steuern pro Einwohner weniger eingenommen als 2019. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Regional fielen die Steuereinnahmen sehr unterschiedlich aus. So gab es bei den kreisfreien Städten ein Minus von 34 Euro pro Kopf und bei den Kreisen ein Minus von 48 Euro.

In Mittel- und Westthüringen haben die Städte und Kreise im Schnitt 80 Euro Steuern pro Einwohner eingebüßt. Den größten Verlust machte demnach Eisenach mit fast 200 Euro Minus. Innerhalb der Kreise gab es das größte Minus in Großheringen im Weimarer Land mit fast 3.900 Euro. Im landesweiten Schnitt lag die Steuereinnahmekraft der Kommunen bei 800 Euro pro Einwohner.

Die Ostthüringer Kreise und Städte haben im Schnitt 16 Euro Steuern eingebüßt. Saalfeld-Rudolstadt machte mit 127 Euro Minus den größten Verlust. Im Saale-Holzland-Kreis dagegen stieg die Steuereinnahmekraft um 134 Euro pro Einwohner an.

In Südthüringen haben die Kreise im Schnitt 69 Euro Steuern eingebüßt. Am meisten Verlust machte der Kreis Sonneberg mit 125 Euro. Die Steuereinnahmekraft in Südthüringen lag 2020 im Schnitt bei 840 und damit über dem Landesschnitt.