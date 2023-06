Inklusion Weit mehr als "Bastelstuben" - Werkstätten für behinderte Menschen

Seit fast 20 Jahren arbeitet Ronny Mantei in der Werkstatt für behinderte Menschen der Diakonie in Altengesees in Ostthüringen, vor allem mit Holz. "Ich bin in der Einwegpaletten-Produktion und bei Bedarf auch in der Tischlerei. Bei uns in unserer Gruppe ist jeder in der Lage, jede Tätigkeit durchzuführen", erzählt er.