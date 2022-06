Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) unterstützt einen Vorstoß mehrerer Länder-Gesundheitsminister für eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren. Im Sinne des gesellschaftlichen Miteinanders und zur Bekämpfung der Pandemie sei die allgemeine Impfpflicht noch immer der beste Weg, sagte Werner am Sonntag. Die Politikerin habe gemeinsam mit anderen Länder-Gesundheitsministern wiederholt den Bund zu einem Gesetzesvorstoß aufgefordert. Die Grundidee, der besondere Schutz der Risikogruppen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nach wie vor richtig.

Die Bundesländer Bayern, Hessen und Baden-Württemberg kündigten vor der bevorstehenden Gesundheitsministerkonferenz einen neuen Anlauf für eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren an. Die Gesundheitsminister kommen am Mittwoch und Donnerstag in Magdeburg zusammen.