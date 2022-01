Von Oktober 2001 bis Ende 2015 war er Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Erfurt. Es entwickelte sich unter der Führung von Werner Dieste zu einem erfolgreichen trimedialen Medienhaus. Er schuf die Dachmarke MDR THÜRINGEN. Außerdem wurde unter seiner Führung das Radioprogramm Marktführer. Als neue TV-Formate etablierte Dieste unter anderem den MDR GARTEN und FRÖHLICH LESEN. Eines seiner Anliegen war auch die Entwicklung Thüringens als Kindermedienland. Höhepunkt war die Einweihung des Kindermedienzentrums in Erfurt 2007. Als Landesfunkhausdirektor wurde er vom Rundfunkrat zwei Mal im Amt bestätigt.

Intendantin Karola Wille reagierte mit großer Betroffenheit: "Werner Dieste hat den MDR vom Sendestart 1992 an in vielen Funktionen sehr erfolgreich mitgestaltet und geprägt. Vom Hörfunk bei MDR THÜRINGEN in den neunziger Jahren, über die Leitung des MDR BildungsCentrums in Leipzig und als Landesfunkhausdirektor in Erfurt – Werner Dieste war mit Leib und Seele Journalist und Medienmanager, der mit großer Leidenschaft für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingetreten ist und dem der MDR sehr viel zu verdanken hat. Unsere tiefe Anteilnahme und unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie."