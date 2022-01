Anhaltender Regen hat die Pegelstände in Thüringen ansteigen lassen. Die Thüringer Hochwassernachrichtenzentrale in Jena gab am Dienstagmittag eine Warnung für ein kleines Hochwasser für das Gebiet der oberen Werra, der Mainzuflüsse und der Rhön heraus.



Am frühen Nachmittag war an den Pegeln Hinternah (Nahe), Ebenhards (Werra) und Unterbreizbach-Räsa (Ulster) der Wasserstand über den Meldebeginn gestiegen - die niedrigste Hochwasser-Warnstufe. Weitere Pegel im Werra-Einzugsgebiet in Südwestthüringen sowie an der Ilm in Mittelthüringen sollen diese Schwelle im Tagesverlauf überschreiten.

Die Hochwasser führende Ilm umspült am 4. Januar 2021 mittags einen Baum bei Kranichfeld. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger