Bildrechte: Ruth Breer/MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auszeichnungen Drei Lebensretter nach Brand in Eisenach geehrt

Hauptinhalt

14. Oktober 2024, 16:28 Uhr

Am Montag wurden drei Männer vom Oberbürgermeister in Eisenach ausgezeichnet. Ein Mann bekam zusätzlich die Thüringer Rettungsmedaille verliehen. Die Lebensretter halfen bei einem Großbrand an der Rennbahn. Dort war im Januar ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten.