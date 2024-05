Bildrechte: MDR/Ruth Breer

400 Straftaten Alkoholverbot in Eisenacher Bahnhofstraße tritt in Kraft

16. Mai 2024, 19:16 Uhr

In der Bahnhofsstraße in Eisenach gilt seit Donnerstag ein Alkoholverbot. Die Polizei hatte dort im vergangenen Jahr rund 400 Straftaten registriert. Passanten hatten sich wiederholt über Personen beschwert, die vor dem Einkaufszentrum tranken, pöbelten oder in Streit gerieten.