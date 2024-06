Das Staatstheater Meiningen bringt "Amadeus" auf die Bühne, ein Theaterstück des britischen Dramatikers Peter Shaffer, der auch das Drehbuch für den gleichnamigen Film von Miloš Forman schrieb. "Amadeus" beginnt mit dem Eintreffen des Komponisten am Wiener Hof, auf Einladung des Kaisers. Mozart ist zu dieser Zeit schon ein Superstar.

Das Besondere an der Geschichte von "Amadeus" ist, dass sie in der Rückschau und aus der ganz persönlichen Sicht von Antonio Salieri erzählt wird. Salieri ist zu jener Zeit Hofkomponist in Wien. Das Aufeinandertreffen mit Mozart, wird für ihn lebensbestimmend: Selbst angesehener Komponist, erkennt er sofort, was für ein Genie er vor sich hat.

Salieri als "Schirmherr aller Mittelmäßigen"

Trotz der glühenden Verehrung, die der Italiener Salieri für Mozart verspürt, wird er von Neid aufgefressen – bald will er Mozart schaden, ihn zu Fall zu bringen. Als Zuschauer hegt man trotzdem auch Sympathien für Salieri, sagte Regisseurin Henriette Hörnigk MDR KULTUR. Weil er das Bedürfnis habe, diese Etappe seines Lebens zu reflektieren, da er sonst keinen Frieden findet.

In der Meininger Produktion treten zwei Salieris auf: Der junge Salieri, der auf Mozart trifft, und der alte Salieri, der den Zuschauern in einer Rahmenhandlung mit sehr intimer, gleichzeitig humorvoller Sprechhaltung an seinen Erinnerungen teilhaben lässt. Er sei in dem Moment so etwas wie ein "Schirmherr aller Mittelmäßigen", so die Regisseurin. Übrigens überlebte Salieri Mozart um mehr als 30 Jahre.

Theaterabend über die Fragilität von Erfolg

"Amadeus" ist eine Mischung aus Realität und Fiktion. Alle Figuren, die auftreten, gab es in Wirklichkeit: Den österreichischen Kaiser Josef der II., der Mozart vergötterte; den Grafen Franz Orsini-Rosenberg, Direktor der Nationaloper, der Mozart gegenüber eher kritisch eingestellt war; bis hin zu Salieri selbst. Die Rivalität dagegen – die am Ende bis aufs Blut gehen wird – ist erfunden.

Laut Regisseurin Henriette Hörnigk, die bis voriges Jahr Chefdramaturgin am neuen Theater Halle war und dort auch viel inszeniert hat, erfährt man an dem Abend auch viel über die Fragilität des Erfolgs und ganz allgemein: die Unberechenbarkeiten des Lebens, die auch Mozart trafen. Weil er den Publikumsgeschmack nicht immer bediente, durchlitt er auch bittere Zeiten. Und Mozart habe dann keine Schüler gehabt, um wenigstens als Lehrer Geld zu verdienen.

