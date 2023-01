In Eisenach soll die geplante Sportarena im Industriedenkmal O1 um mehr als acht Millionen Euro teurer werden als ursprünglich geplant. Ende Oktober hatte die Stadt die Gesamtkosten noch mit 34,3 Millionen Euro angegeben. Eine Prognose von Ende Dezember geht nun von knapp 42,5 Millionen Euro aus. Damit steigt der Eigenanteil der Stadt von 5,5 auf 8,5 Millionen Euro. Die jüngsten Zahlen stammen aus Unterlagen für den Stadtrat, die am Montag online gestellt wurden.

Als ein Grund für den Anstieg wird die zusätzlich geplante aufwendige energetische Sanierung des Industriegebäudes genannt. Damit will die Stadt den Ansprüchen des Bundes als wichtigsten Fördermittelgeber entsprechen, der sich ein Projekt mit Modellcharakter wünscht.

Diese Investitionen würden erheblich niedrigere Betriebskosten mit sich bringen, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Außerdem sind nach Angaben eines Planungsbüros die Kosten für Außenanlagen, Baunebenkosten und die Vorarbeiten der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) nicht oder nicht ausreichend eingerechnet worden.

Die Stadtverwaltung selbst wollte sich am Dienstag noch nicht zu den neuen Zahlen äußern und verwies auf eine Pressekonferenz zur Sportarena am kommenden Montag. Der Präsident des Kreissportbundes, Michael Klostermann, kritisierte vor dem Hintergrund der gestiegenen Kosten die Pläne Stadt, das Großprojekt von der Tochtergesellschaft SWG wieder zurück in die Verwaltung zu holen.