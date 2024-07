Auf der A4 ist am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und -Ost ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, stand ein Siloanhänger in Richtung Dresden in Flammen. Laut Feuerwehr soll der Laster Styropor-Granulat geladen haben.