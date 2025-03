Eisenach: Neue Ausstellung im Bachhaus zeigt kuriose Blasinstrumente

Von Beginn an hat sich das Bachhaus Eisenach auch als Instrumentenmuseum verstanden. An diese Tradition knüpft das Museum am Frauenplan jetzt an, indem es die Schenkung eines privaten Sammlers aus Nordrhein-Westfalen in einem eigenen neugestalteten Ausstellungsraum präsentiert. Eröffnet wird der "Marc-Aurel-Hett-Saal" zum 340. Geburtstag von Johann Sebastian Bach am Freitag. In dunkelblauen Vitrinen schimmern goldene Tuben und Posaunen, Trompeten und Saxofone – und viele weitere Blasinstrumente. Etwa 150 werden ausgestellt, ein Drittel des Bestandes, den das Bachhaus übernommen hat.