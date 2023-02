In der vergangenen Woche hatte die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) in Eisenach die Arbeiten bereits angekündigt, am Rosenmontag ging es los: Unter Polizeischutz sind im Thälmann-Viertel Bäume gefällt worden, um Platz für einen Wohnkomplex mit Sozialwohnungen zu machen.

Dass nicht noch mehr Bäume gefällt wurden, lag an einem Eilantrag, den die Bürgerinitiative "Thälmann-Viertel Eisenach" beim Verwaltungsgericht Meiningen eingereicht hatte. Die vier Kläger, alle Mitglieder der Allgemeinen Wohnungsbaugesellschaft (AWG) Eisenach, sehen sich durch das Bauvorhaben in ihren Rechten beschnitten. Gerhard Wilde, einer der Kläger, erklärte MDR THÜRINGEN, ihr Eigentum verliere durch den Neubau in direkter Nachbarschaft an Wert. Außerdem gebe es zu dem Bauvorhaben offene Fragen. Es fehlten bisher Gutachten zum Klima und zur Wasserführung.