Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hält nach der Ablehnung von Fördergeldern aus Berlin am Bau der geplanten Sport-Arena "O1" fest. Wolf sagte MDR THÜRINGEN, die Fördermittel vom Bund zu bekommen, sei leistbar. Das Bundesinnenministerium in Berlin hatte zuvor aber Mittel über 12,8 Millionen Euro abgelehnt. Die Absage begründet sie mit einem komplexen Projekt, das in keine Schublade passt. Seit Dezember wird mit dem Bundesinnenministerium in Berlin verhandelt.