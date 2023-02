Gerhard Wilde von der Bürgerinitiative zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung. Das Fällen der Bäume und der geplante große Neubau seien ein großer Verlust an Wohnqualität für das gesamte Viertel, sagte er MDR THÜRINGEN. Die Initiative werde sich aber weiterhin für den Klimaschutz in Eisenach einsetzen. Am vergangenen Montag waren die ersten 13 von insgesamt 18 großen Bäumen für das Bauvorhaben gefällt worden.