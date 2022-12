Der Automobilzulieferer Bosch will im kommenden Jahr weitere 60 Millionen Euro in sein Eisenacher Werk investieren. Ein Großteil der Summe fließt nach Unternehmensangaben in den Ausbau der 48-Volt-Batterie, in Fertigungseinrichtungen und neue Produktlinien wie Mitteldrucksensoren.

Bosch-Mitarbeiter präsentieren den kleinen, aber wichtigen Mitteldrucksensor. Bildrechte: Bosch