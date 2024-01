In Eisenach brennt seit der Nacht zu Freitag ein Mehrfamilienhaus. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, war das Feuer in einer Wohnung im oberen Stock ausgebrochen. Zwei Menschen waren vor den Flammen auf das Dach des Hauses geflüchtet. Dort wurden sie von der Feuerwehr mit einem Korb gerettet.