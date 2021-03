Es ist nicht viel los in der Eisenacher Innenstadt. Nur wenige Menschen schlendern wie bei einer entspannten Shoopingtour durch die Gassen. Die meisten verfolgen ein Ziel, und zwar Supermärkte, Bäcker und Drogeriegeschäfte oder sie wollen nur kurz etwas zu Essen holen. Auch der Blumenladen an der Ecke kann sich über Kunden freuen. Der Großteil der Geschäfte hat aber nach wie vor zu. Allerdings gelten seit Montag kleine Lockerungen: Massagesalons, Sonnenstudios, Geschäfte mit Kinderschuhen, Buchhandlungen und Tattoo- sowie Piercingstudios dürfen wieder öffnen. Die Freude der Eisenacher Ladenbesitzer hält sich jedoch in Grenzen.

Kosten sind höher Nutzen

Holger Gimpel betreibt in der Innenstadt drei Schuhgeschäfte, darf aber nur eines aufmachen: Denn nur dort werden Kinderschuhe verkauft. "Ich freue mich natürlich für die Kinder, dass sie neue Schuhe bekommen, aber die Erwachsenen hätten auch sehr gerne welche", sagt er. Seine Kunden fragen bei ihm regelmäßig an, ob er endlich wieder offen hat und jedes Mal muss er sie vertrösten. "Das liegt ja nicht an mir, sondern an der Regierung", lautet seine Antwort dann.

Hinten in seinem Geschäft ist eine Mutter mit ihren Kindern auf der Suche nach neuen Kinderschuhen. Die Paare für Erwachsene darf sie genauso wie die anderen Kunden weder anprobieren noch kaufen. Dabei wäre das für Holger Gimpel eine größere Hilfe als diese Teilöffnung, denn normalerweise bringt der Verkauf der Damen- und Herrenschuhe den Umsatz. "Es lohnt sich eigentlich nicht. Der Strom muss den ganzen Tag laufen und ich benötige eine Verkäuferin. Holger Gimpel vor einem seiner Schuhgeschäfte. Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Also die Kosten sind höher als der Nutzen", so Gimpel. Mit über 200 Quadratmetern wäre der Schuhladen groß genug, um vernünftigen Abstand zu gewähren, Desinfektionsmittel steht für die Kunden bereit und die Maskenpflicht gelte ja sowieso. Zusätzlich erfasst die Mitarbeiterin noch den Namen und die Telefonnummer - nur für den Fall der Fälle. "Es reicht und ich werde mit jedem Tag wütender. In den Kaufhäusern drängeln sich die Leute an den Kassen und wir Kleinen dürfen nicht öffnen, obwohl wir alle nötigen Schutzmaßnahmen ermöglichen können", sagt Holger Gimpel.

Keine Corona-Hilfen

Ähnlich geht es Uwe Bartsch. Seit 1995 betreibt er sein Tattoo- und Piercing-Studio nun schon in Eisenach. Desinfizieren gehört zu seiner Arbeit immer dazu. Trotzdem musste auch er die letzten Monate schließen. Nach eigenen Angaben kam er immer ohne Hilfe klar, aber der zweite Lockdown macht ihm zu schaffen.

"Bei mir häufen sich die Mahnungen ohne Ende und von den Corona-Hilfen habe ich noch nichts gesehen", sagt der Tätowierer am Telefon. Ab Dienstag nimmt er endlich wieder die Nadel in die Hand, aber von einem Andrang kann noch keine Rede sein. "Die Leute haben alle Angst und trauen sich nicht mehr, sich tätowieren zu lassen. Natürlich bin ich froh, dass ich wieder öffnen darf und wenn zumindest wieder etwas Geld reinkommt, aber die Frage ist, wie lange?", so Uwe Bartsch.

Kundenandrang am ersten Öffnungstag

Ähnliche Bedenken hat Andrea Mundri, die seit 25 Jahren ein Sonnenstudio führt. Freitagabend hat sie erfahren, dass sie am Montag wieder öffnen kann. Am Wochenende hat sie dann kurzerhand ihre Kunden angerufen, um die freudige Botschaft zu überbringen. Der Einsatz hat sich gelohnt: Am ersten Tag rauscht fast einer nach dem anderen rein und sie alle scheinen glücklich darüber, dass sie endlich wieder etwas "Sonne" abbekommen.

Die ersten Massage- und Haarentfernungstermine hat Andrea Mundri ebenfalls. Doch sie bleibt trotzdem skeptisch. "Nach dem ersten Lockdown kamen zunächst auch recht viele Kunden, aber das legte sich dann schnell wieder. Manche sagen, jetzt bin ich solange ohne Solarium ausgekommen, jetzt brauche ich das nicht mehr", erzählt Mundri. Einige ihrer Stammkunden können sich das nicht mehr leisten, weil sie durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Andrea Mundri befürchtet, dass jetzt Kunden wegbleiben. Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Andrea Mundri konnte sich bisher über Wasser halten, aber sie bangt, zumal sie auch noch immer auf die Corona-Hilfen wartet. Am Montag ist sie aber guter Dinge und voller Freude bei der Arbeit. Auch in ihrem Sonnenstudio werden die Kontaktdaten erfasst und desinfiziert. Außerdem sind Ein- und Ausgang voneinander getrennt.

Ohne Tourismus ist es in Eisenach schwer

Ein paar Straßen weiter befindet sich der Buchladen von Gernod Siering, der den Corona-Lockerungen ebenfalls noch etwas skeptisch gegenübersteht. "Nur weil wir wieder öffnen können, heißt das ja nicht, dass alles wieder gut ist und wir so weiterleben wie vorher", so der Buchhändler. In einer E-Mail wurde ihm mitgeteilt, dass er erst ab dem 16. März wieder öffnen darf und so nutzte er den Montag, um etwas Klarschiff zu machen. Gernod Siering: "Nur weil wir wieder öffnen können, heißt das ja nicht, dass alles wieder gut ist und wir so weiterleben wie vorher." Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Im Gegensatz zu den anderen Ladenbesitzern konnte er auch in den letzten Monaten Bücher verkaufen: per Vorbestellung und Abholung. Aber wirklich viel gebracht hat ihm das nicht. "Durch Corona merkt man erst einmal, wie abhängig wir von dem Tourismus sind. Seitdem der wegfiel, bleibt der Großteil der Kunden aus.