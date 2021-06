In Europas größtem Laubholzsägewerk in Creuzburg bei Eisenach brennt es. Das Feuer brach in der Trockner-Halle der Firma Pollmeier aus. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN steht der Dachstuhl voll in Flammen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, ein Feuerwehrmann soll sich leicht an den Händen verletzt haben.