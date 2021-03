Im November des vergangenen Jahres kann MDR exakt den Mann erneut sehen. Tobias ist inzwischen in Römhild im Landkreis Hildburghausen zur Langzeittherapie. Er ist nicht mehr so drahtig, hat bestimmt 20 Kilogramm zugelegt. Der beige Hoodie spannt leicht am Bauch. Er ist weniger aufgedreht, weniger fröhlich, wirkt lethargisch. Er bekommt Psychopharmaka.

Tobias ist inzwischen 38 Jahre alt. Er hat noch immer keine Vorstellung, was er mit seinem Leben anfangen will. "Gastronomie glaube ich eher nicht so. Irgendetwas Handwerkliches in der Richtung so." Als er an diesem Novemberabend in die Klinik zurückkehrt, ist er voll bepackt mit Süßigkeiten und Knabberkram.