Energiewende Größte Batterie Thüringens geht bei Eisenach in Betrieb

Primärregelleistungen könnten auch Netzstabilisierung genannt werden. "Einmal, wenn zu viel Energie im Netz ist. Und einmal, wenn zu wenig Energie da ist", sagt Obermeyer. Wenn also zu viel Strom für zu wenige Verbraucher da ist, lädt sich der Speicher auf - und wenn zu wenig Strom für zu viele Abnehmer da ist, schickt er seinen Strom ins Netz. Wenn also etwa zu viel Windstrom im Netz vorhanden ist, könnte er hier zwischengespeichert werden, auch weil andere Kraftwerke vielleicht nicht schnell genug abgestellt werden können.

Als ganz großer Zwischenspeicher, der etwa eine sogenannte Dunkelflaute überbrücken könnte, reichen die 67 Megawattstunden längst nicht. Denn so eine Phase mit wenig Wind und wenig Sonne wäre mit Tagen oder Wochen zu lang, um sie zu überbrücken. "Hier geht es nicht nur um kleine Speicher zur Netzstabilisierung, sondern auch um saisonale Speicher, die den Energiegehalt über Tage oder Wochen speichern können", schreibt dazu das Thüringer Umwelt- und Energieministerium. Aber Pumpspeicher und große Batterie-Speicher seien deshalb bereits steuerlich begünstigt und würden anderweitig gefördert. Ein erster Schritt für die Netzstabilität sei mit den Speichern aber getan, denn sie sind kurzfristig anfahrbar. Das weiß man auch beim Unternehmen: "In Sekundenbruchteilen schaffen wir das", sagt Obermeyer stolz. Da könne ein Pumpspeicherwerk nicht ganz mithalten.

Verbaut sind Lithium-Ionen-Akkus - ganz ähnlich wie in Autos oder Smartphones auch. Nur eben viel 384 Batteriemodule in 20 großen Räumen. Das Unternehmen hat im Auftrag von Investoren im mittleren zweistelligen Millionenbereich investiert. Der Verdienst für den großen Akku dürfte mehrheitlich von den Netzbetreibern kommen, die für die Leistung der Netzstabilisierung bezahlen. Verbraucher bezahlen das über die Netzentgelte mit. Das Unternehmen plant weitere Projekte in dieser Richtung: Im nächsten Jahr sollen Speicher mit 200 Megawattstunden Kapazität ans Netz gehen, in anderen Ländern mit viel Platz bewegt man sich bereits im Gigawattstunden-Bereich.