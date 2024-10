Die Kosten für die geplante Multifunktions-Sportarena in Eisenach haben sich auf 54 Millionen Euro erhöht. Das hat nach Angaben der Stadt eine aktuelle Berechnung nach detaillierteren Plänen ergeben. Grund seien die gestiegenen Baukosten.

Bisher lagen nur Schätzungen vor, die sich zuletzt auf 47 Millionen Euro beliefen. Trotz des erwarteten Anstiegs sei das Großprojekt durchfinanziert, sagte Oberbürgermeister Christoph Ihling (CDU). Man habe die einmalige Chance, mit dem Vorhaben die Industriebrache der ehemaligen Fahrzeugfabrik Eisenach in der Innenstadt wiederzubeleben.

Zahlen und Pläne waren am Montagabend Thema im Ausschuss für Infrastruktur. Am Dienstag werden sie den Fördermittelgebern von Bund und Land vorgestellt. In der kommenden Woche muss der Stadtrat entscheiden, ob er grünes Licht gibt, das Projekt weiterzuverfolgen.