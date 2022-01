Baumängel und kein Platz Zu wenig Sporthallen – und großer Sanierungsstau

Eisenach und der nördliche Wartburgkreis – von der Ausstattung mit Sporthallen her sind das "zwei Welten", stellt der Präsident des Kreissportbunds Eisenach, Michael Klostermann fest. Der Verband vertritt 115 Vereine in der Region mit knapp 15.000 Mitgliedern, etwa die Hälfte davon in Eisenach. Und die schauen etwas neidisch in das Umland, wo der Landkreis in den vergangenen Jahren viele Hallen neu gebaut oder umfassend saniert hat, ob in Wutha-Farnroda, Creuzburg oder Treffurt. Vor Stadtratssitzungen haben Vereine und Kreissportbund mehrfach protestiert gegen den Mangel an Sporthallen und ihren schlechten Zustand. Geändert hat sich seither wenig.

Sportlerproteste im Sommer vor einer Stadtratssitzung: Mehrfach haben die Vereine und der Kreissportbund lautstark auf Mängel in den Hallen und fehlende Flächen hingewiesen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer